Симферополь, 16 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходят 15 — 18 марта в Крыму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба главы Крыма В Крыму отмечают пятилетие воссоединения с Россией

В честь празднования пятой годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией 16 марта глава Крыма Сергей Аксёнов высадил атласский кедр у здания Госсовета республики. Деревья и кустарники на территории парка им. Гагарина в Симферополе высадили представители правительства и Госсовета Крыма, а также руководства администрации Симферополя.

Также в Крыму 16 марта стартовал авто‑ и мотопробег «Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта».

«Сегодня, в день годовщины Общекрымского референдума, на горе Гасфорта поздравил людей, которые принимали непосредственное участие в событиях пятилетней давности, внесли свой вклад в победу Крымской весны, — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов. — Вы показали всему миру пример единства, гражданского мужества, любви к России! Символично, что мы собрались именно здесь, в местах боевой славы, где шли ожесточенные сражения во время Крымской войны и в годы Великой Отечественной войны. Мужество и героизм, проявленные нашими воинами в этих боях, остаются вечным примером для многих поколений».

В рамках мероприятия также состоялся концерт в движущихся декорациях Байк-Шоу, воздушный вальс парапланов, выступление танцевальных коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Крыму и Севастополе состоялись совместные заседания Совета Думы с Госсоветом Крыма и Заксобранием Севастополя. Крымский полуостров посетили лидеры фракций Госдумы, члены правительства РФ. Отметим, что, по данным СМИ, в Крыму находится президент РФ Владимир Путин. Основные мероприятия с его участием запланированы на 18 марта.