Кутаиси, Грузия, 16 марта, 2019, 21:18 — ИА Регнум. В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд №683 «Кутаиси — Батуми». Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на сообщение «Грузинской железной дороги» (ГЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ЧП произошло в субботу, 16 марта, в Кутаиси. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Электропоезд №683 Кутаиси — Батуми до отбытия со станции сошел с путей, — говорится в сообщении. — … Рейс был снят».

Отмечается, что стоимость проезда будет полностью возмещена каждому пассажиру.

Причины ЧП пока неизвестны.

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