Екатеринбург, 16 марта, 2019, 21:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге почтили память советского деятеля, в честь которого более полувека назывался город — Якова Свердлова. Акцию провели общественные организации «Суть времени», «Межрегиональное объединение коммунистов» и ряд других общественников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Якова Свердлова взяли в «красное кольцо» в Екатеринбурге

Активисты «обняли» памятник Свердлову на площади Парижской коммуны, окружив его красными знамёнами. Таким образом, монумент был словно взят в «красное кольцо».

«В Екатеринбурге Якова Свердлова знали как «товарища Андрея». Он запомнился всем как сильный оратор и организатор, активно работал с «ленинской гвардией» Урала. Неудивительно, что в 1924 году город назвали именно в честь этого большевика, которого особо ценил Владимир Ленин», — заявил один из выступающих.

Якова Свердлова взяли в «красное кольцо» в Екатеринбурге

Активисты подчеркнули, что их задачей является и борьба с фальсификацией истории. Свердлова пытаются обвинить в причастности к «оккультному еврейскому заговору», «геноциду казачества» и даже убийству царской семьи. Особенно эти мифы распространены на монархических ресурсах в социальных сетях.

Акция была приурочена к 100-летию со дня гибели видного большевика.

Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл считает, что Свердловская область носит «сатанинское имя», поэтому её нужно переименовать. Однако общественники и историки призывают относиться более взвешенно к отечественной истории.