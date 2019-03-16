Санкт-Петербург, 16 марта, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Мариинский театр открывает фестивальный марафон к 175-летнему юбилею выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова, который 18 марта отмечают все ценители классической музыки. Фестиваль начнется 17 марта и продолжится до 12 апреля.

Мариинский театр Афиша фестиваля

В программу музыкального праздника, который пойдет в Санкт-Петербурге, а также во Владивостоке и Северной Осетии, входят все оперы, написанные композитором. Среди них как те, что давно и прочно заняли свое место в репертуаре «Мариинки» — «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Золотой петушок», так и более редкие гости на этой сцене — «Млада», «Пан-воевода», «Сервилия». Некоторые постановки зрители увидят впервые — это одноактные оперы «Моцарт и Сальери» и «Кащей Бессмертный» в постановке Вячеслава Стародубцева.

Также со сцены театра прозвучат романсы композитора в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов, лауреатов Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова и студентов Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Настоящим подарком для любителей балета станет спектакль «Шахерезада» в знаменитой дягилевской постановке с хореографией Михаила Фокина и оформлением Льва Бакста.

Спектакли и концерты пройдут на обеих сценах и в Концертном зале Мариинского театра, а также в двух его филиалах. Фестиваль откроется в воскресенье 17 марта Гала-концертом к юбилею классика на Новой сцене «Мариинки». Дирижер — Валерий Гергиев. Перед этим в 15 часов дня на этой же сцене зрители услышат оперу Римского-Корсакова «Млада» в концертном исполнении.