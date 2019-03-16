Москва, 16 марта, 2019, 13:54 — ИА Регнум. В Москве начал работу фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию возвращения полуострова в состав России. Несмотря на пасмурную и холодную погоду в столице, москвичи и гости города массово приходят на праздничные площадки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мы вместе!

Фестиваль «Крымская весна» пройдёт в Москве с 16 по 18 марта 2019 года на 13 площадках. Среди них четыре находятся в центре: Площадь революции, Манежная, Тверская площади, а также Никитский бульвар, на котором развернулась фотовыставка из 32 снимков, которые показывают природные и архитектурные достопримечательности Крыма. Также работают шесть окружных площадок на улицах Профсоюзной и Городецкой, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Площади славы и Митинской улице. Кроме того, праздничные мероприятия проведут в трёх парках: «Зарядье», «Сокольники» и парк Горького.

За три фестивальных дня посетителей ждет более 70 концертов, 360 бесплатных мастер-классов, также выставки, лекции, которые познакомят с историей и культурой Крыма. Программа зависит от площадки. На Тверской площади развернулась «Ялтинская набережная», где проходят мастер-классы по ароматерапии крымскими маслами и занятия по флористике, на которых участники смогут смастерить букеты из крымских цветов. Также на Тверской площади организованы танцевальные занятия, на которых выступают джазовые и блюзовые коллективы.

На окружных площадках идут кулинарные мастер-классы, где все желающие смогут научиться готовить блюда по крымским рецептам: разновидности плова, блюда из рыбы и морепродукта, различные сорта чебуреков и другой выпечки. Также для посетителей организованы мастер-классы по народно-прикладному искусству, на которых посетители своими руками смогут смастерить народные поделки.

В парке Горького будет проходить большой музыкально-спортивный праздник «Крымская волна». Гостей ждут выступления спортсменов в различных дисциплинах, а также рэп-концерты. В «Зарядье» открылась выставка картин, также там выступят музыкальные коллективы из России, Германии и США.

На всех площадках можно пробовать блюда крымской кухни и купить продукты из полуострова. Рестораторы готовят блюда из морепродуктов прямо на огне. Кроме того, около 300 московских ресторанов и других заведений общепита организуют на дни фестиваля специальную программу с ассортиментом традиционных для полуострова блюд.