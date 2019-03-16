Денвер, США, 16 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» одержал волевую победу над командой «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж. Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Игра проходила на льду «Пепси-центра» в Денвере и завершилась в пользу гостей со счетом 5:3.

«Анахайм» смог отыграться, проигрывая 2:0 по ходу матча по итогам первого периода.

В составе победителей голами отметились, оформивший в матче дубль Корри Перри (29-я, 60-я минуты, последняя в большинстве), Райан Гецлаф (28-я), Даниэль Спронг (34-я) и Хампус Линдхольм (60-я в пустые ворота).

У их оппонентов голы на счету Натана Маккиннона (7-я) Микко Рантанена (19-я в большинстве) и Свена Андригетто (49-я).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов смог отразить 32 из 36 шайб, брошенных по его воротам, его коллега по клубу защитник Никита Задоров не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Анахайм» с 67 очками расположился на четырнадцатом, предпоследнем месте западной конференции НХЛ, «Колорадо» там же с 72 очками на десятой строчке.