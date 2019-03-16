Токио, 16 марта, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Правительственные источники Японии заявили, что министерство экономики, торговли и промышленности Японии, совместно с Ассоциацией платежей Японии, членами которой являются компании и муниципалитеты, организуют «безналичные выходные дни».

(сс) AKuptsova Безналичный расчет

Около 40 компаний, в том числе и банков, подтвердили свое участие в «безналичной неделе». Её суть будет состоять в том, что покупателям будут даваться скидки и бонусы за расчет банковской картой. «Неделя» совпадет с 10-дневными праздниками (или Золотой неделей) в честь интронизации наследного принца Японии Нарухито.По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», только 20% платежей в Японии совершаются безналичным способом в то время, как в США и Великобритании — 46% и 69% соответственно. Стимулирование безналичного платежа повышает прозрачность финансовых расчетов и снижает объем теневой экономики.