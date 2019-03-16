Вашингтон, 16 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны США Рон Рокуэлл Хансен признался, что работал на разведку Китайской Народной Республики. Об этом накануне, 15 марта, сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Рене Магритт. Шпион. 1928

56-летний Хансен пришел на работу в Пентагон в 2006 году. Много лет Хансен работал с секретными документами в разведывательном управлении Пентагона и давал подписку о неразглашении.

В 2014 году Хансен был завербован сотрудниками разведки Китайской Народной Республики. С тех пор он регулярно встречался в Китае с представителями китайской разведки и в обмен на сотни тысяч долларов предоставлял им секретную информацию.

В 2018 году Хансен, пользуясь своим служебным положением, обратился к своему коллеге за засекреченной информацией о боевой готовности США в одном из регионов мира. Тот заподозрил неладное и сообщил о действиях Хансена своему начальству в Пентагоне, после этого он уже действовал как агент ФБР под прикрытием.

В итоге Хансен был задержан, и он признал себя виновным в шпионаже в пользу другого государства в ущерб США. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.