Даллас, США, 16 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Сарз» уступил хоккеистам «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»

Встреча проходила на льду «Американ-Эйрлайнс центра» в Далласе и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

В первой половине первого периода команды обменялись шайбами. На 1-й минуте встречи форвард «Далласа» Макс Пасиоретти открыл счет во встрече, а на 4-й финский форвард «Вегаса» Роопе Хинтц восстановил равновесие в счете. Все решилось в третьем периоде, когда на 42-й минуте Райан Ривз точным броском вывел гостей вперед и этим поставил в игре точку.

Также во втором периоде шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон не смог реализовать буллит.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин смог отразить 35 из 37 шайб, брошенных по его воротам. Его российский же партнёр по клубу Александр Радулов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Вегас» с 83 очками находится на пятом месте турнирной таблицы западной конференции НХЛ. «Даллас» там же с 79 очками на седьмой строчке.