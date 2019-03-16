Кабул, 16 марта, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана — городе Кабуле — погиб по меньшей мере один человек. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает агентство «Пажвак».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По предварительным данным, произошел взрыв мины в кабульском районе Кота Санги. В результате взрыва сгорели несколько автомобилей, повреждены здания.

На данный момент известно об одном погибшем. Другая информация пока не приводится.

Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических группировок.