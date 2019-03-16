Лилль, Франция, 16 марта, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» переиграл команду «Лилль» в матче 29-го тура французского футбольного чемпионата.

(сс) Supporterhеninois Стадион «Пьер-Моруа»

Игра, прошедшая на поле стадиона «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола во встрече стал бразильский хавбек «Монако» Винисиус Мораис, который на последней минуте матча поразил точным ударом ворота «Лилля».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте игры.

Отметим, этой победой «Монако» довел свою серию без проигрышей в чемпионате Франции до семи матчей. Клуб с 30 очками поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1. Для «Лилля» это первое поражение за последние девять игр и клуб с 57 очками продолжает находиться на второй позиции французского чемпионата.