Колумбус, США, 16 марта, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» разгромил всухую команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Michael Miller Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Встреча прошла на льду «Нейшвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все результативные события игры прошли в первой половине первого периода встречи, где «Коламбус» был на голову выше, а решение тренерского штаба «Каролины» под занавес матча о замене вратаря шестым полевым игроком также оказалось не в пользу гостей.

Голы в составе победителей на счету Адама Маккуэйда (4-я минута), Дэвида Савара (6-я) и Джоша Андерсона (58-я в пустые ворота).

Российский голкипер «Коламбуса» Серегей Бобровский оформил в матче шут-аут, отразив 46 из 46 шайб, брошенных по его воротам, и был признан первой звездой встречи.

Российский коллега Бобровского — форвард Артемий Панарин, сделал в матче результативную передачу. Теперь на его счету 75 (25 шайб + 50 результативных передач) очков в текущем чемпионате НХЛ.

Отметим, по итогам встречи «Коламбус» с 83 очками расположился на восьмой строчке турнирной конференции востока НХЛ. «Каролина» там же с на седьмой строчке с таким же количеством очков и одной игрой в запасе.