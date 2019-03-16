Москва, 16 марта, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Впервые в России сумма переводов с карты на карту превысила сумму снятия денег с карт, говорится в материалах Центробанка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банкомат

На сегодняшний день сумма безналичных операций составила более 48 триллионов рублей, а сумма снятия денег с карт — 26,6 трлн рублей.

За минувший год переводы с карты на карту были произведены российскими гражданами на сумму 27,4 трлн рублей, оплата товаров и услуг по карте за этот период составила 21 трлн рублей.

В целом за год операции по банковским картам были проведены на сумму 75 трлн рублей. По сравнению с предыдущим, 2017 годом, рост составил 23%. Отмечается, что российские граждане стали больше пользоваться безналичным расчётом.