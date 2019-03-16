Москва, 16 марта, 2019, 04:52 — ИА Регнум. В случае избрания на пост президента Украины Петра Порошенко жители страны получат то же самое, только в ухудшенном варианте, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель. Порошенко

«В случае избрания Порошенко Украину ждёт все то же самое, но в ухудшенном варианте: экономику и социалку он поднять не сможет, а займётся провокациями против России и вступлением в НАТО. Он уже обещал, что поставит вопрос о приеме в альянс в декабре 2019. Но шансов у него нет», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта украинский президент Пётр Порошенко заявил, что намерен в декабре 2019 года на саммите стран Североатлантического альянса поднять вопрос о предоставлении Украине членства в НАТО. Он заявил, что Украина якобы встала на путь реформ, которые должны помочь ей интегрироваться в Североатлантический альянс.