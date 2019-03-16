Веллингтон, 16 марта, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Число погибших в результате теракта в городе Крайстчерче (Новая Зеландия) возросло до 50, сообщил новозеландский министр иностранных дел Ибрахим аль-Асаф, передает 16 марта телеканал «Звезда».

(сс) thomasstaub Взрыв

В больнице 15 марта умер подданный Саудовской Аравии Мохсен аль-Мазини, который стал 50-й жертвой теракта. Он был ранен в мечети Аль-Нур и скончался от полученных травм.

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Напомним, теракт в Исламском центре Линвуд и в мечети Аль-Нур в Крайстчерче произошел 15 марта — после дневной молитвы. Прихожан расстреляла вооруженная группа, проникшая в мечети. Массовое убийство было записано на видео и выложено одним из участников теракта в интернет.

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Ранее сообщалось о 49 жертвах: 41 погиб в Аль-Нур, восемь — в центре Линвуд. Ранены были 48 человек, одним из которых и был Мохсен аль-Мазини.