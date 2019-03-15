Москва, 16 марта, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Российские ПВО сопроводили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 в небе над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Boeing B-52

Комментируя появление Boeing B-52 в небе над нейтральными водами Балтийского моря, в оборонном ведомстве отметили, что американский самолет совершил пролет параллельным курсом к российским территориальным водам.

При этом у него были включены транспондеры и к границам России ближе 150 километров он не приближался. В Минобороны отметили, что сразу после взятия Boeing B-52 на сопровождение российскими дежурными средствами ПВО он совершил разворот в обратном направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта стало известно, что в районе Балтийского моря Boeing B-52 приблизился к границам России. Американский бомбардировщик имитировал ядерный удар по базе Балтийского флота.