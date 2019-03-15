Москва, 16 марта, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара и евро на 16 марта незначительно повысил Банк России.

Курс евро вырос на 0,73 коп — с 74,0613 руб. до 74,0686 руб. Курс доллара вырос на 1,8 коп.

Напомним, торги 15 марта завершились снижением курсов доллара и евро. По итогам дня, курс доллара составил 64,8075 руб. (минус 70,65 коп.), курс евро 73,3994 (минус 61,56 коп.)

Оффкурс доллара на 15 марта был снижен ЦБ на 18, 69 коп., курс евро — повышен на 3,76 коп.

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