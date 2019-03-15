Цюрих, Швейцария, 15 марта, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил $5,357 млрд. Такие данные содержатся в опубликованном 15 марта финансовом отчёте федерации за 2015−2018 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Согласно документу, доход ФИФА за весь указанный период составил $6,421 млрд, и более 80% от этой суммы принёс ЧМ-2018. При этом мировое первенство в России стало самым прибыльным за всю историю федерации.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати российских городах. Матчи первенства принимали Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.