Сочи, Краснодарский край, 15 марта, 2019, 23:11 — ИА Регнум. В пятницу, 15 марта в Сочи на финале конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. прошел День наставника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Максима Орешкина

На площадку, где проводятся оценочные мероприятия, прибыли 38 наставников, чтобы понаблюдать за работой финалистов и пообщаться с теми из них, с кем они хотели бы продолжить сотрудничество.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Рустама Минниханова

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча с наставниками во время финала конкурса «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча с наставниками во время финала конкурса «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Сергея Кириенко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Воробьёв

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Глеба Никитина

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча с наставниками во время финала конкурса «Лидеры России»

В качестве оценочных заданий финалисты решали кейсы, предложенные наставниками. Это реальные проблемы и задачи, которые возникают в практике работы высших чиновников, руководителей отраслевых объединений и топ-менеджеров.

В частности, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева предложила кейс, связанный с развитием инновационного научно-технологического центра «Сириус», который будет создан в Имеретинском районе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Елены Шмелёвой

«На мой взгляд, обсуждение состоялось, — прокомментировала она итоги работы финалистов, — Мы услышали много интересных идей и, самое главное, увидели тех, кто готов взять на себя ответственность за их реализацию. Состоялась серия интервью, и мы думаем, что некоторые из тех, с кем сегодня удалось встретиться, могут прийти работать и в образовательный центр «Сириусˮ, и в инновационный научно-технологический центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Дитрих

Министр транспорта Евгений Дитрих обозначил существующую в транспортной отрасли потребность в том, чтобы расширить использование газомоторного топлива. По его словам, участники «генерировали идеи, которые могут реально сдвинуть эту проблему с места».

Помощник президента РФ Игорь Левитин также высоко оценил потенциал участников.

«Несколько человек можно уже сегодня пригласить на темы, которые мы рассматриваем. На Госсовете мы, по сути, рассматриваем темы национальных проектов, и ряд ребят, на мой взгляд, могли бы в рамках рабочих групп Госсовета быть хорошими экспертами именно в области, где мы сегодня работаем», — отметил он.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян охарактеризовала участников как пассионарных, честных, умных и вдохновляющих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маргарита Симоньян

«Вынуждена буду пренебречь рекомендациями организаторов взять одного-двух наставляемых, потому что я точно увидела гораздо больше людей, которым я могла бы помочь, а они могли бы помочь мне, в том числе с проектами, которыми мы занимаемся. Мы обязательно будем развивать сотрудничество: кого-то пригласим на работу, с кем-то будем развивать проекты, а кого-то буду рекомендовать в другие отрасли», — подчеркнула Маргарита Симоньян.

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов рассказал, что на его решение стать наставником и включить возглавляемую компанию в число партнеров конкурса повлиял как личный интерес к новому поколению управленцев, их взглядам и приоритетам, так и стратегические интересы компании, в том числе развитие команды через участие в проекте. При этом задачи кого-то переманить к себе компания не ставит.

«Мы не рассматриваем этот конкурс исключительно как площадку для поиска новых кадров. В том числе потому, что это не совсем честно по отношению к тем предприятиям, которые вкладываются в свой персонал. Но мы присутствуем здесь, показываем свою компанию, и если кто-то заинтересуется, готовы рассматривать возможности сотрудничества. Здесь есть много потенциально интересных людей, но взаимодействие должно происходить скорее по их инициативе», — обозначил позицию руководитель компании.

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов рассказал, что, оценивая финалистов, наставники обращают внимание на способность человека работать с другими. Он также подчеркнул, что в современной России существует много сфер, где лидеры могут приложить свои силы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярослав Кузьминов

«Ты можешь возглавить и перестроить работу клиники, ты можешь возглавить университет. У нас дефицит лидерства в сфере культуры. То есть сфера приложения — это вовсе необязательно государство и бизнес. Вот главный вывод, который мы можем сделать за два года», — объяснил Ярослав Кузьминов.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров отметил, что проект будет продолжаться и в ближайшие годы.

«У нас есть уверенность, что это серьезная стратегическая задача. Одним или двумя конкурсами невозможно ее решить, нужна долгая последовательная работа. А выводы нужно будет делать через 5−10 лет, когда мы поймем, в какой мере конкурс и другие новые подходы смогли изменить ситуацию в стране», — отметил Алексей Комиссаров.

Финал конкурса продлится до 17 марта и завершится торжественной церемонией награждения победителей.

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча с наставниками во время финала конкурса «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», Грантовый конкурс молодежных инициатив, портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и Международный инженерный чемпионат CASE-IN.

Читайте также: Ретест, «Сердце лидера» и более подробные индивидуальные интервью