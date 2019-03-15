Финалисты Конкурса «Лидеры России» встретились с наставниками
Сочи, Краснодарский край, 15 марта, 2019, 23:11 — ИА Регнум. В пятницу, 15 марта в Сочи на финале конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. прошел День наставника.
На площадку, где проводятся оценочные мероприятия, прибыли 38 наставников, чтобы понаблюдать за работой финалистов и пообщаться с теми из них, с кем они хотели бы продолжить сотрудничество.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.
В качестве оценочных заданий финалисты решали кейсы, предложенные наставниками. Это реальные проблемы и задачи, которые возникают в практике работы высших чиновников, руководителей отраслевых объединений и топ-менеджеров.
В частности, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева предложила кейс, связанный с развитием инновационного научно-технологического центра «Сириус», который будет создан в Имеретинском районе.
«На мой взгляд, обсуждение состоялось, — прокомментировала она итоги работы финалистов, — Мы услышали много интересных идей и, самое главное, увидели тех, кто готов взять на себя ответственность за их реализацию. Состоялась серия интервью, и мы думаем, что некоторые из тех, с кем сегодня удалось встретиться, могут прийти работать и в образовательный центр «Сириусˮ, и в инновационный научно-технологический центр».
Министр транспорта Евгений Дитрих обозначил существующую в транспортной отрасли потребность в том, чтобы расширить использование газомоторного топлива. По его словам, участники «генерировали идеи, которые могут реально сдвинуть эту проблему с места».
Помощник президента РФ Игорь Левитин также высоко оценил потенциал участников.
«Несколько человек можно уже сегодня пригласить на темы, которые мы рассматриваем. На Госсовете мы, по сути, рассматриваем темы национальных проектов, и ряд ребят, на мой взгляд, могли бы в рамках рабочих групп Госсовета быть хорошими экспертами именно в области, где мы сегодня работаем», — отметил он.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян охарактеризовала участников как пассионарных, честных, умных и вдохновляющих.
«Вынуждена буду пренебречь рекомендациями организаторов взять одного-двух наставляемых, потому что я точно увидела гораздо больше людей, которым я могла бы помочь, а они могли бы помочь мне, в том числе с проектами, которыми мы занимаемся. Мы обязательно будем развивать сотрудничество: кого-то пригласим на работу, с кем-то будем развивать проекты, а кого-то буду рекомендовать в другие отрасли», — подчеркнула Маргарита Симоньян.
Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов рассказал, что на его решение стать наставником и включить возглавляемую компанию в число партнеров конкурса повлиял как личный интерес к новому поколению управленцев, их взглядам и приоритетам, так и стратегические интересы компании, в том числе развитие команды через участие в проекте. При этом задачи кого-то переманить к себе компания не ставит.
«Мы не рассматриваем этот конкурс исключительно как площадку для поиска новых кадров. В том числе потому, что это не совсем честно по отношению к тем предприятиям, которые вкладываются в свой персонал. Но мы присутствуем здесь, показываем свою компанию, и если кто-то заинтересуется, готовы рассматривать возможности сотрудничества. Здесь есть много потенциально интересных людей, но взаимодействие должно происходить скорее по их инициативе», — обозначил позицию руководитель компании.
Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов рассказал, что, оценивая финалистов, наставники обращают внимание на способность человека работать с другими. Он также подчеркнул, что в современной России существует много сфер, где лидеры могут приложить свои силы.
«Ты можешь возглавить и перестроить работу клиники, ты можешь возглавить университет. У нас дефицит лидерства в сфере культуры. То есть сфера приложения — это вовсе необязательно государство и бизнес. Вот главный вывод, который мы можем сделать за два года», — объяснил Ярослав Кузьминов.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров отметил, что проект будет продолжаться и в ближайшие годы.
«У нас есть уверенность, что это серьезная стратегическая задача. Одним или двумя конкурсами невозможно ее решить, нужна долгая последовательная работа. А выводы нужно будет делать через 5−10 лет, когда мы поймем, в какой мере конкурс и другие новые подходы смогли изменить ситуацию в стране», — отметил Алексей Комиссаров.
Финал конкурса продлится до 17 марта и завершится торжественной церемонией награждения победителей.
Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», Грантовый конкурс молодежных инициатив, портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и Международный инженерный чемпионат CASE-IN.
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