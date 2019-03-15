Веллингтон, 15 марта, 2019, 20:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 49 человек погибли в эту пятницу в результате террористической атаки на две мечети в городе Крайстчерч, расположенном на побережье Южного острова Новой Зеландии, согласно сведениям полиции и премьер-министра страны Джасинды Ардерн, озвученным на двух пресс-конференциях. Об этом сообщают испанские издания El Pais, El Mundo, ABC и другие.

lee94josh Молитва

Полицейские задержали троих человек, в машинах которых хранились взрывчатые вещества. Изначально аресту подверглись четверо, но одного из них отпустили: он оказался непричастным к массовому убийству. В настоящий момент все взрывные устройства обезврежены. Ни один из арестованных ранее не фигурировал в материалах служб безопасности, уточняет El Pais.

Премьер-министр Новой Зеландии сообщила, что в результате стрельбы — самой страшной в истории страны — как минимум 20 человек получили тяжелые ранения (всего ранены 48), а уровень обеспечения безопасности поднят до максимально возможного на случай новых атак. Из 49 погибших 41 находился в мечете Аль-Нур, а семеро — в мечети Линвуд (в 6,5 км от первой). Еще один человек умер в госпитале.

«Очевидно, что это можно описать только как террористическую атаку. Судя по тому, что мы знаем, она была хорошо спланирована», — сказала Джасинда Ардерн. Один из арестованных — австралиец по национальности, поэтому власти этой страны тоже принимают участие в расследовании. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон связал злоумышленника с «правыми экстремистами» и предложил свою помощь мусульманскому сообществу.

«Мы чувствуем глубокую скорбь, пребываем в состоянии шока, ужаса и возмущения. Мы категорически осуждаем сегодняшнюю атаку, произведенную экстремистом, террористом, поправшим человеческие права», — заявил Моррисон. Полицейские установили личность задержанного австралийца: по словам источника из полиции, прозвучавшим на канале TVNZ («Телевидение Новой Зеландии»), это двадцативосьмилетний Брентон Таррант из штата Новый Южный Уэльс.

Кадры, распространенные несколькими телеканалами, показывают одного из задержанных возле белого внедорожника, в который въехала полицейская машина. Один из стрелков вел прямую трансляцию атаки в социальных сетях: на этих кадрах видно, как одетый в военную форму мужчина стреляет в нескольких человек с близкого расстояния, пользуясь автоматическим оружием и меняя магазин минимум дважды. Видео длится 17 минут. Известно, что в одной из атакованных мечетей находились от 300 до 500 человек; среди 48 раненых есть дети. Пострадавшие доставлены в госпиталь Крайстчерча, 12 из них нуждаются в срочной операции.

По словам Ардерн, сегодняшний день — «один из самых черных» в истории Новой Зеландии. В ходе пресс-конференции глава правительства назвала произошедшее «беспрецедентным актом насилия». Говоря о причинах атаки, премьер-министр указала на то, что жертвами могли стать беженцы и мигранты.