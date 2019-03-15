Вашингтон, 15 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «надеется» на продолжение переговоров с Северной Кореей, 15 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Мы надеемся, что сможем продолжить встречи и переговоры», — заявил глава Госдепа США журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в конце февраля между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме закончились провалом.

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