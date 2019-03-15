Воронеж, 15 марта, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Обработкой заявок от людей, которые обращаются за помощью к спасателям и не могут объяснить своё местоположение, должны заниматься профессионалы. Об этом в соцсети заявил руководитель направления «обучение» «Лиза Алерт», координатор отряда, специалист по выводу людей из леса Олег Леонов, комментируя трагический случай гибели заблудившейся 15-летней девочки в Воронежской области.

Поиск пропавшего

По мнению специалиста, в таких случаях экстренные службы должны сотрудничать с поисково-спасательными отрядами, так как даже полученные диспетчером данные о местоположении телефона, с которого поступает звонок, зачастую не облегчают поиски.

«При звонке на 112 в некоторых регионах у оператора высвечивается местоположение звонящего абонента. Но оно достаточно точное (в пределах 200−300 метров) только в том случае, если человек звонит из помещения, в котором он находится несколько часов. Если он двигается по городу, точность будет гораздо ниже. Если же человек двигается за городом, то у диспетчера получится уверенно определить лишь район области, и погрешность может составлять 10 и более километров, что никак не поможет в поиске звонившего. И то, что точность настолько низкая, порой не знают сами диспетчеры 112. Поэтому заниматься обработкой таких заявок должны специально обученные люди, и задача диспетчера — быстро передать им заявку.

Люди, обученные по телефону локализовывать и выводить потерявшегося человека, есть в ПСО «Экстремум» и «Лиза Алерт». Если бы заявка была передана им, мы бы быстро определили местонахождение девочки и направили бы туда поисковые группы… В московской службе 112 есть высококвалифицированные специалисты, владеющие необходимыми навыками для локализации пропавшего по телефону, но 112 не имеет возможности переключаться с региона на регион», — написал Олег Леонов на странице в соцсети.

Способ решения этой проблемы, который предлагают волонтёры, — изменение действующего законодательства. Поисковики уже выступали с таким предложением, но не получили реакции. В то же время, считают они, бездействие в этой сфере приводит к смертям, которых можно было бы избежать.

«Системное решение проблемы заключается в принятии специального закона, который позволил бы с высокой точностью определять местоположение потерявшегося человека. Мы давно говорим об этом, мы передавали свои предложения в Госдуму, предлагали своё экспертное участие, но нас пока не слышат. Но мы будем продолжать наши попытки внести поправки в существующие законы «О связи», «Об оперативно-розыскной деятельности», в технические регламенты и существующие законопроекты», — заявил Олег Леонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, девочка самостоятельно позвонила на единый номер вызова экстренных служб и примерно описала своё местоположение. Приехавшая бригада скорой помощи найти её не смогла. Тело подростка было обнаружено 12 марта у 298-го километра автодороги «Курск — Саратов». Сегодня, 15 марта, диспетчер, принимавший вызов от подростка, был отправлен под домашний арест по подозрению в халатности.