Москва, 15 марта, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Курс доллара США на торгах 15 марта упал на 41 копейку и опустился до 65,10 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Таким образом, курс американской валюты обновил минимум с 24 октября 2018 года, когда один доллар стоил 65,22 рубля.

Евро также дешевеет в ходе сегодняшних торгов и на текущий момент опустился на 34 копейку к уровню открытия и составляет 73,73 рубля.

Напомним, что ранее на неделе евро также обновил минимум с августа 2018 года.