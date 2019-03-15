Стокгольм, 15 марта, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Предположительно через Swedbank были произведены подозрительные переводы на общую сумму около 9 млрд евро (95 млрд шведских крон). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные шведского телеканала SVT.

Логотип Swedbank

На данный момент акции банка на Стокгольмской бирже уже упали на 2,6%.

По данным телеканала, один из крупнейших банков Швеции мог на протяжении десяти лет заниматься масштабным и систематическим отмыванием средств. При этом руководство банка знало о подозрительных операциях, о чём свидетельствует внутренняя документация, оказавшаяся в распоряжении шведских журналистов. До этого телеканала SVT уже сообщал подобную информацию, но сумма возможно «отмытых денег» была в два раза меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля телеканал SVT сообщил, что провел расследования, по результатам которого в Swedbank были осуществлены подозрительные операции на сумму более 40 млрд крон (порядка $4 млрд). По другим данным, свыше $5,8 млрд. Swedbank объявил о проведении внутренней проверке. Также совместное расследование начали финансовые надзорные органы Прибалтики и Швеции.

Напомним, что это не первый скандал с отмыванием денег в регионе. Так, после скандала с крупнейшим коммерческим банком Дании Danske Bank, в центре которого он оказался летом 2018 года в связи с информацией об отмывании денег, в кредитной организации было проведено расследование. Выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд — тем, кто проживает в России и в странах бывшего СССР.

Скандал вокруг подразделений банка Danske bank в Прибалтике вынудил банк объявить о прекращении оказания банковских услуг в Литве, Латвии, Эстонии и России. В Литве остались только центры услуг.