Москва, 16 марта, 2019, 06:34 — ИА Регнум. В Москве открылась каллиграфическая выставка «Тугра: символ российской государственности». Она будет проходить с 15 марта по 17 апреля Государственном музее Востока. На экспозиции представят символы крымских ханов XVI—XVIII вв., а также царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича Романовых, императоров Петра I и Александра I, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тугра президента Российской Федерации Владимира Путина. 2018

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тугра императора Александра I. 1828

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тугра императора Николая I. 1830

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки

Тугра — это каллиграфически выполненная подпись-монограмма османского султана или крымского хана. Знак представлял собой стилизованное изображение лука и стрелы или булавы. Первый такой символ принадлежит хану Сахиб-Гирею (1532−1551), и вплоть до 1783 года, когда Крымское ханство вошло в состав Российской империи, он являлся важным атрибутом власти крымских ханов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тугра крымского хана Мехмед-Гирея. 1578

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тугра крымского хана Мехмед-Гирея. 1578

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тугра крымского хана Мурад-Гирея. 1682

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тугра крымского хана Джанибек-Гирея. 1628

Сегодня под тугрой понимают красочную каллиграфическую композицию с декоративным написанием имени, построенным по определённым законам с помощью букв арабского алфавита.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном музее «Таврида» в Симферополе готовят масштабную экспозицию, посвящённую воссоединению полуострова Крым с Россией, а также основным вехам его последующего развития.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Визитница одного из гостей

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