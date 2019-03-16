В Москве открылась выставка символа крымского хана — фоторепортаж
Москва, 16 марта, 2019, 06:34 — ИА Регнум. В Москве открылась каллиграфическая выставка «Тугра: символ российской государственности». Она будет проходить с 15 марта по 17 апреля Государственном музее Востока. На экспозиции представят символы крымских ханов
Тугра — это каллиграфически выполненная подпись-монограмма османского султана или крымского хана. Знак представлял собой стилизованное изображение лука и стрелы или булавы. Первый такой символ принадлежит хану Сахиб-Гирею (1532−1551), и вплоть до 1783 года, когда Крымское ханство вошло в состав Российской империи, он являлся важным атрибутом власти крымских ханов.
Сегодня под тугрой понимают красочную каллиграфическую композицию с декоративным написанием имени, построенным по определённым законам с помощью букв арабского алфавита.
Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном музее «Таврида» в Симферополе готовят масштабную экспозицию, посвящённую воссоединению полуострова Крым с Россией, а также основным вехам его последующего развития.
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