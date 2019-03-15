Москва, 15 марта, 2019, 17:22 — ИА Регнум. В одном из ресторанов в центре Москвы днём 15 марта скончался посетитель. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По информации источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, инцидент произошёл в заведении Miramar на Никольской улице.

«Поступило сообщение о том, что в ресторане скоропостижно скончался мужчина. Ведётся проверка», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.