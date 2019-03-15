Москва, 15 марта, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Портфель ипотечных жилищных кредитов в России в январе 2019 года с учётом приобретённых прав требования вырос на 1% и достиг 6,6 трлн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном 15 марта обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Отмечается, что в начале 2019 года население стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за январь было выдано 78 тысяч новых кредитов на общую сумму 167 млрд рублей. В количественном выражении это практически соответствует данным за январь 2018 года, но при этом на 12,7% превышает прошлогодний показатель в денежном измерении, что частично связывается с удорожанием жилья.

Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым ипотечным кредитам в январе составила 9,87% против 9,85% в январе предыдущего года.

Доля просроченной задолженности по ипотеке, согласно данным регулятора, в январе не изменилась по сравнению с декабрём минувшего года и осталась на уровне 1,1%.