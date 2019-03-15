Сараево, 15 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик выполнил предвыборное обещание и назначил своим советником известного кинорежиссёра и музыканта Эмира Кустурицу. Об этом сообщается на официальном сайте президиума БиГ.

Victor Dmitriev Эмир Кустурица

Отмечается, что всего Милорад Додик будет иметь одиннадцать советников. Каким перечнем вопросов будет заниматься на посту кинорежиссёр, не уточняется.

Экс-президент Республики Сербской Милорад Додик в октябре минувшего года одержал победу от сербов на выборах в президиум БиГ, который является высшим коллективным органом исполнительной власти в стране, аналогичным должности главы государства. От хорватов был избран Желько Комшич, от бошняков — Шефик Джаферович.

Додик стал председательствующим в президиуме, так как набрал наибольшее число голосов на выборах, в дальнейшем пост будет сменяться в порядке ротации каждые восемь месяцев.

По сообщениям СМИ, Додик и Кустурица состоят в близких дружеских отношениях и ранее экс-президент Республики Сербской заявил, что его «первым шагом в Сараево станет назначение режиссёра своим советником».

Известный своей активной политической позицией Эмир Кустурица в 2016 году заявлял о желании баллотироваться в президенты Сербии. Аналитики отмечали, что Кустурица потенциально имеет хорошие шансы на выборах, тем не менее выдвигать свою кандидатуру он всё же не стал.