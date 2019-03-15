Москва, 15 марта, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Проблема привыкания человеческого организма к тем или иным видам антибиотиков, и в частности в молоке, существует. Другое дело, что до сих пор этот вопрос рассматривался исключительно в медицинском аспекте. Создавались новые лекарства, совершенствовались методики — и всё для того, чтобы препараты могли успешно бороться с воспалительными процессами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

(сс) Alexas_Fotos Молоко

«Как известно, антибиотики — это подавляющие рост живых клеток, чаще всего прокариотических или простейших. Но именно способность организма привыкать к постоянно или часто используемым антибиотикам вынуждает ученых разрабатывать все новые препараты», — отметил эксперт.

Если же в тех или иных продуктах питания присутствуют антибиотики (чаще всего речь идет о мясной и молочной продукции), то процесс привыкания человеческого организма к определенному классу антибиотиков протекает незаметно и бесконтрольно.

«В итоге это не только может приводить к аллергическим реакциям (и зачастую — тяжелым), но и затрудняет лечение больного, которому по той или иной причине потребуется введение медицинских препаратов. Так что меры, направленные на ужесточение ГОСТов в части наличия антибиотиков в молоке и молочной продукции, следует рассматривать как верные», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому в сырье и готовой молочной продукции полностью запрещены антибиотики.

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