Ереван, 15 марта, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Азербайджанские власти — президент Ильхам Алиев и министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, 14 марта коснулись ситуации процесса урегулирования карабахского конфликта. Их заявления не содержали ничего нового. Ильхам Алиев высказался против смены формата переговоров.

mfa.am Здание МИД Армении

«Правительство Армении пытается изменить формат переговоров. Это неприемлемо и является попыткой блокирования переговорного процесса по урегулированию конфликта», — заявил Алиев, отметив, что сложившийся статус-кво неприемлем и должен быть изменен.

Эльмар Мамедъяров в свою очередь отметил: «Возможно, он (премьер-министр Армении Никол Пашинян — ИА REGNUM ) может поднять любой вопрос. Во всяком случае, касательно формата переговоров свою позицию конкретно представили и ЕС, и президент Азербайджана. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также выступили с заявлением по этому вопросу».

Подобное поведение Азербайджана вполне естественно: хотя в 1994 году Азербайджан и подписал документ, признав НКР стороной конфликта, но в дальнейшем сделал все возможное, чтобы перевести вопрос в плоскость армяно-азербайджанских отношений. И благодаря предыдущим властям, двадцать лет назад Азербайджан получил то, что хотел — Карабах был исключен из переговорного процесса. Сейчас Азербайджан сопротивляется возвращению Нагорного Карабаха за стол переговоров.

Как пишет газета «Жоговурд» («Народ»), здесь неоднозначны оценки иностранных дипломатов, по мнению которых Армения, поднимая вопрос о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров, требует изменения формата.

«Дело в том, что Никол Пашинян еще в мае, сразу после становления премьер-министром РА, заявил о возвращении Арцаха за стол переговоров. И по сей день у армянских дипломатических структур было достаточно времени, чтобы правильно разъяснить позицию Армении в международных кругах и показать, что на самом деле официальный Ереван требует не изменения формата переговоров, а полноценного применения документа, подписанного в 1994 году. И до тех пор, пока международное сообщество имеет неверное представление о сложившейся ситуации, это означает, что армянская дипломатия не приложила достаточно усилий, либо косвенно саботировала или профессиональные навыки не позволили сделать это», — пишет издание.