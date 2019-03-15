Москва, 15 марта, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Пилотный проект по установке знаков дорожного движения нового уменьшенного формата появился в Москве год назад. По этому поводу вспоминается пословица, «хотели как лучше, а получилось как всегда», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорожные знаки

«Намерения были благие — устанавливать выше и ближе к проезжей части дорог, и будут лучше смотреться на фоне городской архитектуры. Был введен национальный стандарт (ПНСТ) и знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» нового размера 0,5×0,5 м. Исполнителем столичного проекта является Центр организации дорожного движения (ЦОДД)», — пояснил эксперт.

Проблема возникла в нарушении национальных ГОСТов и соответствия дорожных знаков дорожным условиям, для соответственных мест оказалось можно применять знаки только большего размера 0,9×0,9 м и 0,7×0,7 м во избежание возможной угрозы безопасности движения.

«В органах ГИБДД провели связь, что на улицах, где поменяли знаки на меньший размер, появилось больше правонарушений. ГИБДД волнуют случаи наездов на пешеходов», — отметил Тимофеев.

Суд признал нарушения ЦОДД по ст. 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог» и обязал выплатить штраф в 200 тыс. руб.

«ЦОДД настаивает, что новый размер — это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, и к тому же считает, что ни одного ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков не было. Ситуация остается спорной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков.

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