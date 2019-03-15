Санкт-Петербург, 15 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Ландшафт вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН), его визуальные связи, рубежи обороны Ленинграда и сам архитектурный ансамбль ГАО РАН можно сохранить, изменив правила землепользования и застройки (ПЗЗ). С таким предложением депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия») обратился к врио губернатора Александру Беглову, сообщили ИА REGNUM в аппарате парламентария.

Дарья Драй ИА REGNUM Парк Пулковской обсерватории. Фото лета 2018 года

Ковалев просит Беглова поручить комитету по градостроительству и архитектуре (КГА) и комитету по охране памяников (КГИОП) разработать проект таких поправок, которые бы обеспечили сохранность природных элементов ландшафта, а также захоронений в период Великой Отечественной войны.

Как отмечает депутат, действующий специальный режим регулирования градостроительной деятельности, согласно которому разрешение о застройке в радиусе 3 км вокруг ГАО РАН может выдать дирекция обсерватории, «направлен исключительно на реализацию научных задач учреждения и не учитывает особенности исторического ландшафта как территории объекта культурного наследия».

Ковалев предлагает поправки на основании статьи 33 градостроительного кодекса РФ, который гласит, что предложения о внесении изменений в ПЗЗ в комиссию направляются в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения этих правил «участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений».

Напомним, Пулковская обсерватория — это элемент объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». Депутат отмечает, что под защитой ЮНЕСКО находится не только сама обсерватория, но и окружающий ландшафт, и его уничтожение может привести к исключению Петербурга из списка всемирного наследия.

Территория обсерватории и Пулковских высот расположена в пределах трех компонентов объекта всемирного наследия: «Пулковская обсерватория», «Ижорский уступ (Глинт)» и «Зеленый пояс славы».

Ранее национальный комитет ICOMOS России уже согласился, что появление вокруг ГАО РАН огромных жилых комплексов «Планетоград», «На царскосельских холмах», «Югтаун» и других навредит уникальной ценности объекта всемирного наследия. Эта экспертная оценка была передана в штаб-квартиру ЮНЕСКО градозащитниками, хотя министерство культуры предпочло отправить в Париж вторую, «конкурирующую» оценку с менее радикальными выводами.

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Добавим, Пулковскую обсерваторию построили в 1839 году. В 1945 году в радиусе 3 км вокруг нее была установлена защитная парковая зона с запрещением промышленного и крупного жилищного строительства «и с согласованием всякого строительства в этой зоне с дирекцией Пулковской обсерватории».

Участок в 240 га в самом центре защитной парковой зоны ГАО РАН в 2007 году приобрела израильская фирма Morgal Investments. Соинвестором и застройщиком ЖК «Планетоград» выступает Setl Group. Предполагалось, что к 2023 году здесь возведут пять жилых кварталов, культурный центр и два квартала предприятий торговли и сервиса. В декабре 2018 года Setl Group объявила, что сократит строительство до 330 тыс. кв. метров жилья, однако этого будет достаточно, чтобы уничтожить исследования в ГАО РАН, считают эксперты.