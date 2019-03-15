Симферополь, 15 марта, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен станет обязательным для выпускников школ Крыма не раньше 2020 года. Об этом 15 марта сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совместном заседании совета Госдумы и Госсовета Республики Крым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ по математике

«На время переходного периода для крымских школьников закреплена возможность сдавать государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, либо выбрать иные испытания. Обязательным ЕГЭ станет только со следующего года. Однако уже сейчас более 70% выпускников изъявили желание его сдавать», — подчеркнула Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, продлевающий сроки лицензирования школ Крыма до 1 сентября 2019 года. Отметим, что в 2016 году чиновники крымского минобразования обращались с аналогичной просьбой в Совет министров Крыма, после чего сроки лицензирования школ были продлены до 1 сентября 2018 года.

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