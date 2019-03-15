Минск, 15 марта, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Ответ представителя МИД Белоруссии на высказывания посла России свидетельствует о том, что белорусскому внешнеполитическому ведомству нечем ответить по сути вопроса, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 марта, политолог Сергей Артёменко, комментируя заявления начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Как сообщалось ранее, Глаз, комментируя интервью посла Михаила Бабича агентству РИА Новости, сказал, что Бабич «хватается» за «подтасованный набор цифр». Отношения двух стран глубже, а посол пока не понимает, чем независимое государство отличается от Приволжского федерального округа, где Бабич работал раньше, считает Глаз.

В опубликованном на официальном сайте МИД Белоруссии комментарии Глаз сказал, что рекомендует Бабичу «больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», но отметил, что «это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера».

«В любом споре есть два варианта возражения оппоненту. Первый — это язык аргументов и цифр. Второй — «сам дурак».

МИД Белоруссии пошел по второму пути — демонстрируя отсутствие не только контраргументов, но и нормального культурного уровня», — отметил Сергей Артёменко.