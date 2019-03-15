Ни аргументов, ни культуры: МИД Белоруссии сравнил посла РФ с бухгалтером
Минск, 15 марта, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Ответ представителя МИД Белоруссии на высказывания посла России свидетельствует о том, что белорусскому внешнеполитическому ведомству нечем ответить по сути вопроса, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 марта, политолог Сергей Артёменко, комментируя заявления начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
Как сообщалось ранее, Глаз, комментируя интервью посла Михаила Бабича агентству РИА Новости, сказал, что Бабич «хватается» за «подтасованный набор цифр». Отношения двух стран глубже, а посол пока не понимает, чем независимое государство отличается от Приволжского федерального округа, где Бабич работал раньше, считает Глаз.
В опубликованном на официальном сайте МИД Белоруссии комментарии Глаз сказал, что рекомендует Бабичу «больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», но отметил, что «это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера».
«В любом споре есть два варианта возражения оппоненту. Первый — это язык аргументов и цифр. Второй — «сам дурак».
МИД Белоруссии пошел по второму пути — демонстрируя отсутствие не только контраргументов, но и нормального культурного уровня», — отметил Сергей Артёменко.