Москва, 15 марта, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Жюри юбилейного XXV Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» определило победителей по результатам рассмотрения представленных по итогам 2018 года на конкурс материалов. Победителями в номинации «Лучшие федеральные СМИ» стало ИА REGNUM и телеканал МИР 24.

ИА REGNUM Информационное агентство REGNUM

Кроме того, были определены победители в номинациях: «Лучшие региональные СМИ» (печатные, информационные агентства, теле‑ и радиокомпании, интернет-издания), «Лучшие индивидуальные публикации» (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле‑ и радиопрограммах) и «Лучшие отраслевые СМИ».

В заседании конкурсной комиссии, которое состоялось в Торгово-промышленной палате России, приняли участие вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо, представитель генерального партнера конкурса — заместитель председателя правления Международного финансового клуба Анатолий Хвостиков, а также члены жюри и рабочей группы.

Как подчеркнул вице-президент федеральной Палаты Максим Фатеев, в 2018 году было подано рекордное количество заявок. Конкурс проводился 69 торгово-промышленными палатами России, 373 заявки были представлены на федеральный уровень: «Это был самый масштабный конкурс по количеству заявок за всю историю его существования». Более того, члены жюри отметили высокий профессиональный уровень присылаемых на конкурс материалов.

Церемония награждения победителей состоится 11 апреля 2019 года в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». Также дипломами ТПП РФ и Союза журналистов России будут награждены номинанты, которые не попали в список, но проявили себя представленными работами.

Церемония пройдет в рамках десятого Всероссийского форума деловых СМИ, в котором будут участвовать известные российские журналисты и главные редакторы изданий, телевизионных и информационных редакций.