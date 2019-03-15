Симферополь, 15 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям подсчитать потери России от аннексии Крыма Украиной и предъявить «счет», передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин на первом совместном заседании Совета ГД и Государственного Совета Республики Крым

«Давайте поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены», — заявил Володин, выступая на совместном заседании Совета Думы и госсовета Крыма.

Компенсацию предлагается востребовать через межпарламентские структуры.

«И через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», — призвал он.

Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан, подчеркнул Володин.

«Право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушили экономику Крыма и Севастополя — фактически аннексия», — констатировал спикер Госдумы.