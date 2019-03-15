Санкт-Петербург, 15 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Здание СКК «Петербургский» в Московском районе Северной столицы могут признать объектом культурного наследия. Соответствующую заявку в комитет по охране памятников (КГИОП) направили городской Союз архитекторов и региональное отделение ВООПИиК, передает корреспондент ИА REGNUM.

MrStepanovka СКК «Петербургский»

Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации было зарегистрировано в комитете 14 марта.

В заявку включены само здание Универсального зала СКК, кассовые павильоны и парк. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов, законодательство относит вопрос выявления новых объектов наследия к компетенции региональных органов охраны.

Ранее Градостроительный совет Петербурга бурно обсуждал проект сноса СКК под видом реконструкции для создания там нового хоккейного дворца на 21 тыс. зрителей — проект предложил хоккейный клуб СКА, предполагалось, что он будет осуществлен по схеме государственно-частного партнерства.

Однако многие участники Градсовета назвали ошибкой уничтожение образчика советской архитектуры 1970-х годов и сравнили это с действиями террористов в сирийской Пальмире. Так, архитектор Михаил Мамошин назвал здание уникальным во всех отношениях и указал, что после того как «жертвой» советского режима стали храмы, жертвой сегодняшнего дня является архитектура советского периода.

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СКК в свое время удостоился различных архитектурных премий, там «Зенит» впервые в 1984 году стал чемпионом страны по футболу. На месте СКК после революции предполагалось построить самое высокое здание Ленинграда, сталинскую башню, но заменили на другой знаковый проект.

По словам Мамошина, в Министерстве культуры РФ уже лежит на рассмотрении список объектов советской архитектуры, которые следует охранять как наследие, и петербургский СКК должен быть в этом перечне.

Как отметил Александр Кононов, в связи с тем, что застройщику так и не были выданы никакие разрешения, на эту минуту СКК ничего не грозит. Если же такие идеи вновь появятся, то поданное заявление должно их притормозить.

«Сносить, пока эта заявка рассматривается, никто ничего не должен. Другой вопрос, что если достаточно настойчиво там будут продолжать продвигать эту идею, то какое-то возможно противодействие», — заметил Кононов.