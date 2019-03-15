Москва, 15 марта, 2019, 10:54 — ИА Регнум. 15 марта весь мир отмечает День защиты прав потребителей — он касается всех граждан не только тогда, когда они идут в магазин, но и когда обращаются в банк или МФО за кредитом или займом, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень» реж Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Гоблин банкир

«Зная свои права, можно говорить о соблюдении норм и положений законодательства. К сожалению, до сих пор многих в России нельзя назвать финансово грамотными. По статистике 50% клиентов не читают договор, а количество людей, обременённых долгами, уже достигает нескольких десятков миллионов. Неудивительно, что потом они попадают в ситуации, когда сумма долга вырастает до немыслимых и неподъемных величин», — пояснил эксперт.

Так что же, по мнению эксперта, стоит знать и помнить любому потребителю финансовых услуг?

Во-первых, обращаться стоит только к легальным кредиторам, сведения о которых есть в реестрах ЦБ.

Во-вторых, стоит тщательно прочитать договор и его условия. Не бывает кредита без обязательств.

В-третьих, помнить, что даже при опоздании с платежами закон защищает должника, но не освобождает его от ответственности.

В-четвертых, знать, куда можно жаловаться, если есть нарушение прав и угроза жизни.

«Понимая важность вопроса, профессиональные сообщества активно внедряют инструменты борьбы с теми, для кого закон не писан, — разрабатываются проекты для направления обращений, принимаются внутренние стандарты по работе с клиентами, используются активные меры борьбы с нелегальными игроками», — отметил Мехтиев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В 2019 году девиз дня — «Цифровой мир: надежные смарт-устройства», сообщили в Роспотребнадзоре.

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