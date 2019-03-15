Нюрба, Якутия, 15 марта, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Население Якутии продолжает бороться за право пить чистую воду бесплатно. На ситуацию, когда за прошедшую очистку воды из загрязнённой компанией АЛРОСА реки Вилюй с людей берут деньги, пожаловались жители Нюрбинского и Мирнинского районов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Staselnik Река Вилюй

Цены разные, за 19 литров воды — 100−150 рублей, итог один: у малоимущих и многодетных семей денег на платную воду нет, и они вынуждены пить её неочищенной из реки Вилюй.

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Как пишет ИА SakhaDay, с письмом, где изложены жалобы на эту ситуацию, жители Нюрбинского района обратились к главе муниципалитета Алексею Иннокентьеву, председателю Нюрбинского райсовета депутатов Сергею Евсееву, главе города Нюрба Александру Иванову. Люди требуют обеспечить их питьевой водой.

«На данный момент для выхода из сложившейся ситуации предлагается лишь подвоз питьевой воды по стоимости 150 рублей за 200 литров воды и продажа населению очищенной бутилированной воды, объёмом 19 литров за 150 рублей. Для местных жителей это неподъёмная цена, так как многие семьи являются многодетными и малоимущими, а количество потребляемой воды для собственных нужд у населения района огромное. Никаких других мер поддержки со стороны администрации района, наслегов и города нам не предлагается», — говорится в обращении.

Там также указывается, что в Нюрбе проживают около 12 000 малоимущих граждан — инвалиды, многодетные, ветераны тыла, дети. У них нет возможности платить за воду, а пить её неочищенной опасно: нормативы содержания в ней ионов металлов остаются превышенными после того, как в августе 2018 года в реку Вилюй попала загрязнённая после промывки вода из дражных котлованов АЛРОСА.

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Люди также обращают внимание представителей власти на то, что Нюрбинский район вышел по показателям заболеваемости онкологическими заболеваниями, болезнями щитовидной железы, сахарным диабетом на одно из первых мест в республике. Жители района просят найти резервные источники водоснабжения и выделить финансирование на проведение этих работ.

Аналогичные жалобы на платную питьевую воду также поступают из села Сюльдюкар Мирнинского района Якутии. В альтернативных Вилюю источниках рядом с селом выявили высокую концентрацию аммония, железа, стронция. Установленной в селе водоочистной станцией также распоряжается предприниматель Артур Павлов, который продает воду по цене три рубля за литр и 100 рублей за доставку.

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«Люди хотят воду бесплатно. Конечно, я не могу так вести бизнес, — цитирует Артура Павлова «Якутия. Образ будущего». — На данный момент моими услугами пользуется только половина жителей села, составлены договоры с детским садом и школой. Надеюсь, спрос повысится, когда наступит поздняя весна и начнёт таять река».

Люди жалуются на то, что водоочистная станция предпринимателя плохо очищает воду, и ждут нового оборудования для очистки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Причиной ЧП стали обильные дожди, на которые не были рассчитаны дамбы. Из Иреляха вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. ЧП оставило без питьевой воды жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики.

Следственные органы расценили аварию как преступление в сфере экологии, но в АЛРОСА доказывали, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы. Росприроднадзор республики оценил размер нанесённого компанией ущерба в 27 млрд рублей, но федеральная структура не согласилась с этим решением, сочтя, что причиной ЧП стали непредвиденные обстоятельства в виде обильных дождей.

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