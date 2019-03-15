Москва, 15 марта, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Идеи развития волонтерства в России, в частности, забота об одиноких пожилых людях, сегодня находят активный отклик у населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Старик на больничной койке

«Милосердие — это часть нашей социальной исторической культуры, заботиться о детях и старика, чьи бы они ни были», — считает политолог.

Идея главы СПЧ брать бездомных пенсионеров в приемные семьи очень нравится, но для этого необходимо создать законодательные условия и специальную социальную службу поддержк.

«Нужно понимать, что предоставить жилье и заботу — это полдела. Остаются вопросы питания, лечения и адаптации, с которыми сами граждане не справятся, поэтому государство должно помогать», — считает Баширов.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов заявил, что механизм приёмных семей, действующий в России, можно было бы распространить на бездомных пожилых людей.

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