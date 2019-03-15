Симферополь, 15 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Крым объединил всех людей, независимо от политических убеждений, вместе мы можем сделать Россию более сильной. Как передает корреспондент 15 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе митинга в Симферополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крым пять лет назад стал символом национального единения. Крым объединил и левых, и правых, объединил и сплотил нашу страну, все гражданское общество. И нам важно, чтобы это единение и дальше по жизни всегда шло с нами вместе», — заявил Володин в ходе митинга в Симферополе.

За пять лет многое сделано: больницы, школы, крымский мост, энергетика, которая позволяет сегодня жить полноценно, указал парламентарий.

«Трудности, сложности именно вместе нам удалось преодолеть. Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас объединяла, — а мы это можем, нам нужно делать все для того, чтобы наша страна становилась еще более сильной, чтобы наша экономика развивалась, чтобы мы были современной страной, с которой бы считались, уважали во всем мире. И это все мы можем с вами сделать», — подчеркнул Володин.

Накануне делегация депутатов Госдумы прибыла в Симферополь для участия в праздничных мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.