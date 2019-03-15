Москва, 15 марта, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Рубль 15 марта слегка отступил в паре с долларом и был стабилен к евро на торгах. Резких и значимых движений по-прежнему не происходило — валютные пары двигались в пределах проторгованных диапазонов. Доллар, который в моменте обновил минимум конца февраля на 65,27 руб., к концу сессии потянулся в район 65,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Рубль не смог 14 марта продвинуться выше, что, по сути, неудивительно, учитывая укрепление доллара на Форексе и некоторое ослабление позиций развивающихся валют. Нефть к концу дня тоже скорректировалась от четырёхмесячных максимумов и расположилась на отрицательной территории», — отметил эксперт.

Впрочем, в целом ситуация в сырьевом сегменте остается благоприятной, причем в стане игроков даже начинает проявляться беспокойство по поводу потенциального дефицита предложения из-за перебоев в поставках, санкций США и замедления роста активности в США.

«На данном этапе перспективы рубля в целом выглядят неплохо. Нефть находится на высоких уровнях, доллар ведет себя неуверенно и торгуется неустойчиво из-за более голубиного настроя Федрезерва, а очередной налоговый период в РФ способен поддержать российскую валюту. В краткосрочном периоде пара доллар/рубль, вероятно, будет оставаться в текущем диапазоне 65,00−65,80. Для пробоя уровня 65 рублей вниз предпосылок пока не наблюдается», — считает Николаев.

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