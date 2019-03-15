Москва, 15 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей Республики Крым (93%) одобряют воссоединение Крыма с Россией. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аполлинарий Васнецов. Крым. Байдарские ворота. 1890

Если бы состоялся повторный референдум, то 89% крымчан поддержали бы вхождение Крыма в состав России. Лишь 3% проголосовали бы за сохранение Крыма в составе Украины.

Довольны положением дел в республике 75% крымчан. По мнению 72% опрошенных, воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на жизни их семьи.

Опрос проведен 10 марта 2019 года. В опросе приняли участие жители Республики Крым в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России.

Спустя два дня в Кремле президент РФ Владимир Путин и власти полуострова подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

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