Магадан, 15 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Магаданской области негативно оценили планы правительства региона поддержать компанию, которая намерена делать из тюленей колбасу и тушёнку, сдавать шкуры этих животных на мех, а субпродукты и жир — для фармацевтической промышленности. Резко против создания на Колыме такого производства высказалась директор приморского Центра реабилитации морских млекопитающих Лора Белоиван, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

A_Different_Perspective Тюлень

«У меня есть для них встречное предложение. Давайте делать колбасу из орлов, орланов, из всего, что летает и ползает, чего останавливаться? Я предлагаю всех пустить на колбасу, маленьких детей тоже. Раз пошла уже такая колбасная история, то давайте есть всех», — цитирует Ларису Белоиван Vostokmedia.com.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области начали производить колбасные изделия из мяса тюленей. Из этих морских млекопитающих также намерены изготавливать паштеты и тушёнку, их шкуры пойдут на мех, жир будет продаваться отдельно, в планах — поставки субпродуктов для фармакологии.

Компания, намеренная делать из тюленей колбасу, уже получила разрешение на реализацию готовой продукции. Проблем с сырьём для такого производства не будет, уверены в правительстве Колымы: в акватории ДФО насчитывается около 50 тыс. тюленей. Власти региона также намерены поддержать компанию, запланировавшую массовую переработку мяса тюленей на колбасу, гарантиями по кредитам. На организацию производства потребуется порядка 100 млн рублей