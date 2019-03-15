Москва, 15 марта, 2019, 08:47 — ИА Регнум. С 15 марта по 30 мая в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Музеев Московского Кремля будет проходить выставка «Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке». В экспозиции более 100 экспонатов — символы власти, портреты, украшения, документы, произведения искусства. Особой красотой, богатством и изяществом выделяются парадные одеяния императоров и императриц. Большинство предметов связано с правлением императораЦяньлуна, которое исследователи признают одним из самых успешных в китайской истории: оно ознаменовало военными победами, продвижением буддизма, процветанием искусств. Царствование Цяньлуна было также и самым продолжительным — более 63 лет.