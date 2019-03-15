Москва, 15 марта, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) включён в список 100 главных образовательных проектов мира, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Московская электронная школа

Ранее проект «МЭШ» стал призёром Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России.

«МЭШ» предусматривает внедрение в столичных школах современных электронных систем. Власти Москвы и далее намерены развивать мегапроекты в сфере образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект МЭШ стартовал в 2016 году. По нему часть знаний передаётся ребёнку в электронном виде. Также ведутся электронные дневники.

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