Москва, 15 марта, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 марта завершились снижением. В начале европейских торгов цена повышалась до $68,11, закрылась — на отметке $67,12. Нефть подешевела на фоне публикации слабой статистики из Китая и переноса встречи на апрель между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Укрепление доллара усиливало давление на нефтяной рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В феврале в годовом исчислении промышленное производство выросло на 5,3% против 5,7% в январе. Прогноз подразумевал увеличение показателя на 5.5% г/г. Слабость роста ВВП сказывается на спросе на нефть.

Если рассматривать техническую картину по Brent, то на уровне $68,30 находится сопротивление и от него мной ожидалась нисходящая коррекция. Внешний фон вызвал её раньше.

Сегодня, 15 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. После коррекции до $67,01 рост цены может возобновиться с новой силой. Котировки могут вырасти до $69,35 к 19 марта.

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