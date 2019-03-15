Хабаровск, 15 марта, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Имущество гиганта деревоперерабатывающей отрасли в Хабаровском края, ДПК «Аркаим», будет выставлено на торги. Об этом официально сообщила пресс-служба губернатора Хабаровского края. Попытка спасти уникальное производство успехом не увенчалась — новый инвестор за 4 месяца «наработал» на забастовку разъярённых невыплатой заработной платы рабочих, производство остановлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

PublicDomainPictures Лес

Читайте также: Лесной комплекс мирового уровня в Хабаровском крае под угрозой остановки

ДПК «Аркаим» был построен на волне перехода российской лесной отрасли с экспорта кругляка на глубокую переработку, в рекордно короткие сроки в 2008 году. Предприятие оснащено самой современной техникой, имело масштабную лесосырьевую базу. Но в 2013 году у «Аркаима» начались проблемы — закончились оборотные средства. Банки же, обещавшие помочь, денег не дали.

С тех пор на заводе периодически проходили митинги и забастовки рабочих, кредиторы требовали вернуть деньги. Предприятие могло взять кредит у китайских банков, под залог одного из входящих в его структуру заводов. Но брать кредит у соседей «Аркаиму» не позволили, сославшись на то, что предприятие находится на приграничной территории. Летом 2018 года конкурсный управляющий прислал на завод вооруженную охрану. Позже было объявлено о смене собственника. Им стало ООО «Новый лес».

Краевые власти сообщили, что теперь дела у «Аркаима» пойдут на лад.

Проблемы «Аркаима» были одной из ключевых тем предвыборной кампании действующего главы Хабаровского края Сергея Фургала.

Едва вступив в должность, новый губернатор встретился с представителями «Нового леса» и главного кредитора — ВЭБа. И заверил общественность, что комплекс будет работать, а рабочие будут своевременно получать белую зарплату.

О том, что на работу новый собственник принял только порядка 800 человек, а более 1 тыс. рабочих остались «за бортом», с невыплаченной зарплатой, в релизах пресс-службы губернатора не сообщалось.

Прошло 4 месяца, и рабочие «Нового леса» (бывшего «Аркаима») объявили забастовку. Причиной послужила хроническая невыплата им заработной платы. Люди записали видеообращение к Сергею Фургалу. Рабочие рассказали, что их принуждают к увольнению — это является единственным условием выплаты зарплатного долга. На видео также видно, и на это обратили внимание рабочие, как с территории уникального комплекса новый собственник грузовиками вывозит оборудование.

Те рабочие, которые, чтобы получить деньги, написали заявление на увольнение, получив свои трудовые книжки, обнаружили, что в них нет записи о трудоустройстве в ООО «Новый лес». Новый собственник завода и не подумал официально оформить с людьми трудовые отношения. Таким образом, рабочие потеряли не только деньги, но и трудовой стаж.

В ситуацию вмешалась прокуратура.

Руководство «Нового леса» официально объявило об остановке производства.

В пятницу, 15 марта, пресс-служба губернатора Фургала сообщила, что имущество «Аркаима» будет выставлено на торги.

«Сотрудники предприятия ещё помнят те проблемы, которые они испытывали несколько лет назад. Производство также останавливалось, зарплаты не выплачивались. «Аркаим» — градообразующее предприятие, на нем работает 800 человек, а иногда и тысяча. То, что они обращаются к губернатору — это крик о помощи. И нам необходимо принять совместное и взвешенное решение, чтобы снять эту социальную напряженность», — заявил губернатор Хабаровского края.

Оставшиеся без работы при смене собственника более 1 тыс. рабочих обратили внимание в социальных сетях на то, что новый губернатор о них в своей речи даже не упоминает.

«А про нас уже забыли? Нас много, мы также без денег и без работы. Да и эти 800 человек останутся с тем же. Обидно это всё очень», — написали люди.

Власти Хабаровского края заявляют, что имущество комплекса выставят на торги для того, чтобы найти нового инвестора. Но жители в комментариях спрашивают:

«А зачем тогда было вывозить с завода оборудование?».

Жители свободного порта Ванино, в котором находится «Аркаим», ситуацию с уникальным предприятием считают мутной и малопонятной.

Долги «Аркаима» кредиторам превышают 22 млрд рублей. Многие сегодня склоняются к тому, что предприятие не выживет.

Читайте также: Трутнев раскритиковал чиновников лесной отрасли: Не справляетесь — уйдите

Как сообщало ИА REGNUM, лесная отрасль ДФО, которая раньше давала работу тысячам людей, а бюджетам всех уровней хороший доход, стагнирует. На это еще в октябре 2017 года в весьма резкой форме обратил внимание полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, предложивший ответственным чиновникам, которые не справляются с решением задач, просто уйти. На Дальнем Востоке сосредоточено 43% лесных ресурсов России, но толку от этого немного — уровень глубокой переработки намного ниже, чем в целом по России.

Скорее всего, не состоится ещё один масштабный проект — строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске Хабаровского края. Крупный китайский инвестор, судя по всему, утратил интерес к проекту.