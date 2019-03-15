Москва, 15 марта, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Заменить употребление кофе 20-минутным дневным сном порекомендовал Андрей Тяжельников, специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения в интервью агентству новостей «Москва».

Сон

Ссылаясь на данные исследований, он отметил, что 200 мг кофеина продуктивнее было бы заменить 20-минутным дневным сном.

«Оптимальные варианты — это 10−20 минут и 90 минут сна», — сказал Тяжельников.

Непродолжительный сон в обеденный перерыв позволит быстро восстановить силы. Для полного восстановления понадобится полтора часа, «перебор» же с дневным сном даст «обратный эффект».

Напомним, 15 марта отмечается всемирный день сна.

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