Москва, 15 марта, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Ограничение продажи алкоголя в жилых районах может поручить ввести президент РФ Владимир Путин на апрельском заседании Госсовета, передает РБК.

Алкоголь

Уточняется, что эксперты предложат президенту ряд тезисов, которые глава государства может включить в список поручений к заседанию Госсовета, запланированному на апрель. Если эти предложения будут одобрены, соответствующие изменения в законодательство РФ будут внесены до 1 декабря текущего года.

Относительно ситуации с употреблением алкоголя в стране может быть инициировано несколько нововведений. Так, продажа спиртных напитков может быть ограничена в точках общепита и в жилых районах. Предлагается повысить до 21 года возраст людей, которым разрешено продавать крепкий алкоголь.

Также предлагается обложить учреждения, торгующие алкоголем и спиртным, дополнительными налогами в региональные бюджеты. Также необходимо оставить в силе ограничение на рекламу пива и напитков на его основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миндздрав РФ поддержал идею возродить в российских регионах медицинские вытрезвители. Каждый год на улицах гибнет восемь — десять тысяч нетрезвых людей.

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